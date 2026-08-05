Золото дорожает третий день подряд из-за падения курса доллара и снижения цен на нефть

Золото дорожает третью торговую сессию подряд. 5 августа спотовая цена выросла на 1,4% и достигла $4 133,83 за унцию (28,35 г) – это самый высокий показатель за последние две недели. Фьючерсы на золото в США выросли на 1% до 4 191,90 доллара.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По мнению аналитиков, главной причиной стало удешевление доллара США. Когда американская валюта проседает, драгоценные металлы становятся дешевле и привлекательнее для покупателей с другими валютами. Параллельно падают цены на нефть, что сбивает тревогу по поводу инфляции и снижает давление на центральные банки.

Влияние геополитики и прогноз

На ситуацию оказывает давление и геополитика. Катар сообщил о сдвигах в переговорах по прекращению войны между США и Ираном, хотя Иран опровергает заявления Дональда Трампа о начале диалога.

"Связь золота с нефтью остается неизменной, поскольку цены на нефть оказывают огромное влияние на мировую экономику с точки зрения инфляционного давления. Если мы получим очень четкую дорожную карту для дальнейшей деэскалации напряженности, цены на золото могут возрасти", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Эксперты TD Securities предполагают, что в ближайшее время цена золота будет держаться в нынешнем диапазоне.

Сейчас рынок оценивает шансы повышения ставки Федеральной резервной системой США в сентябре в 59%, хотя еще вчера этот показатель составил 67%. Когда ставки высоки, золото обычно теряет популярность, потому что не дает процентный доход. В то же время в самом ФРС отмечают, что окончательные решения по монетарной политике еще не были приняты. Инвесторы ожидают новых официальных отчетов об уровне занятости в США, которые зададут вектор рынка.

Цены на другие металлы

Вместе с золотом поднялись и другие драгоценные металлы:

спотовое серебро прибавило 2% и стоит $60,70 за унцию (28,35 г);

платина подорожала на 1% до $1 751,03, обновив максимум с середины июня;

палладий вырос на 0,5% до $1 360,25 и достиг пика за два месяца.

Напомним, 3 августа мировые цены на золото пошли вверх. Рынок драгметаллов отреагировал ростом на падение нефтяных котировок после того, как президент США Дональд Трамп воздержался от новых военных ударов по Ирану.