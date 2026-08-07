Стоимость золота превысила $4200 за унцию: как понижение цен на нефть меняет рынок

Рынок драгоценных металлов зафиксировал самый недельный подъем за последние месяцы. Золото удерживает уровень свыше $4200 за унцию благодаря падению цен на нефть и ожидаемому изменению ставок Федеральной резервной системы США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Влияние геополитики

Спотовая цена на золото выросла на 0,6% и достигла $4262,39 за унцию после семинедельного максимума. За неделю показатель поднялся более чем на 5%. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,5% - до $4321,50.

"Надежды на мир на Ближнем Востоке привели к снижению инфляционных ожиданий, что позволило золоту стремительно вырасти после многонедельной консолидации выше 4000 долларов", - отметил старший аналитик StoneX Мэтт Симпсон.

Другие факторы влияния и прогноз

Цены на сырую нефть снижаются в течение недели. Удешевление энергоносителей уменьшает опасения по поводу инфляции и длительного удержания высоких процентных ставок. Высокие ставки обычно снижают привлекательность золота из-за отсутствия процентного дохода.

По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки в сентябре оценивается в 55% по сравнению с 63% неделю назад. Золото традиционно рассматривается как защита от инфляции, но оно теряет свою привлекательность как недоходный актив в условиях больших процентных ставок.

Также на стоимость золота влияет показатель занятости в несельскохозяйственном секторе США ( NFP ).

"Независимо от того, как будет развиваться NFP, $4000 оказался надежным уровнем поддержки золота, и я подозреваю, что рынок ожидает падения, чтобы воспользоваться крайне необходимой коррекцией до $4600. NFP может несколько влиять на ситуацию в ближайшее время, но ценовая динамика дала о себе знать, и похоже".

Аналитики глобальной финансовой платформы Marex прогнозируют расширение торгового коридора для золота в августе и рассматривают этот актив как более привлекательный для инвестиций.

Динамика других драгоценных металлов

Цены на другие металлы также изменились:

спотовое серебро выросло на 1,3% до $62,27;

платина прибавила 0,5% к $1737,25;

палладий снизился на 0,2% до $1368,37.

Напомним, 6 августа цена на золото поднялась до семинедельного максимума. Рост продолжается четвертую сессию подряд, поскольку надежды на возобновление судоходства в Ормужском проливе ослабили опасения по поводу инфляции и высоких процентных ставок.