Xiaomi запустит в Пекине автомобильный завод

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp планирует построить в Пекине автомобильный завод мощностью 300 тысяч машин в год.

Как сообщает Xinhua, об этом было объявлено 27 ноября на церемонии подписания контракта между компанией и комитетом управления Пекинской зоны экономического и технологического развития.

По соглашению, Xiaomi разместит там штаб-квартиру, главный офис продаж и центр исследований и разработок автопроизводства.

Завод будет построен в два этапа, мощность каждого из которых составит 150 тысяч автомобилей в год. Ожидается, что первый автомобиль сойдет с конвейера в 2024 году.

Напомним, что в конце марта Xiaomi заявила, что намерена вложить 10 млрд долларов в производство электромобилей.

В конце августа сообщалось, что Xiaomi присматривается к покупке доли в компании-наследницы шведского бренда Saab. При этом официально прокомментировали лишь, что контактировали с различными автопроизводителями, но пока не решили, с кем из них будут работать.

В сентября китайский гигант создал подразделение под названием Xiaomi Automobile Co, а в ноябре основал еще одну дочернюю компанию Xiaomi Automobile Technology Co.