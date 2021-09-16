Xiaomi перестала блокировать свои смартфоны в оккупированном Крыму

Китайская корпорация Xiaomi отменила ограничения на работу всех смартфонов, которые были заблокированы в ряде стран и регионов, в частности, в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя компании.

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В Xiaomi заявили, что блокировка не была направлена на какие-то отдельные регионы и государства, а включалась на рынках, где Xiaomi официально не присутствует, для предотвращения контрабанды гаджетов.

"Расследование дало значительные результаты, и теперь данные устройства можно разблокировать", — сказал представитель Xiaomi.

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По информации издания, экспортная политика Xiaomi не позволяет ее клиентам экспортировать какие-либо продукты в регионы, где компания не открыла официальное представительство.

При этом, согласно сообщениям СМИ, в последние годы серый рынок расширяется, и клиенты довольно часто покупают устройства Xiaomi в одном регионе и используют их в другом.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi начала удаленно блокировать работу своих смартфонов в регионах, куда запрещен экспорт гаджетов: в оккупированном Крыму, на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.

Напомним, китайская компания Xiaomi Corp обогнала американскую Apple Inc во втором квартале 2021 года и стала вторым крупнейшим мировым производителем смартфонов.