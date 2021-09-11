  • Главная
  • Вне офиса
1 час назад

Xiaomi начала блокировать работу своих смартфонов в оккупированном Крыму

Смартфоны Xiaomi также начали блокировать еще в пяти регионах мира: на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания Xiaomi начала удаленно блокировать работу своих смартфонов в регионах, куда запрещен экспорт гаджетов: в оккупированном Крыму, на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане, сообщает XDA-Developers.

В компании отмечают, что ранее пользователи смартфонов из этих регионов сообщали в Facebook и Reddit, что их гаджеты не работают: на экранах телефонов высвечивалось уведомление об условиях пользования:

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Политика Xiaomi не позволяет продавать или предоставлять продукт на территории, где вы пытаетесь его активировать".

По правилам Xiaomi, клиенты не могут ввозить продукцию в ряд стран: на Кубу, в Сирию, Иран, Судан, Северную Корею, а также в аннексированный Крым.

Читайте также:
Впервые Xiaomi стал лидером продаж смартфонов в мире

В XDA-Developers предполагают, что с проблемами столкнулись пользователи, пытавшиеся активировать смартфон непосредственно на территории стран, куда запрещен экспорт.

Однако телефон могут не заблокировать, если его активировали в другой стране, а после этого ввезли на территорию запрещенных стран.

Кроме этого, в компании сообщили, что блокировка якобы не задела тех, кто обновил операционную систему.

Напомним, китайская компания Xiaomi Corp обогнала американскую Apple Inc во втором квартале 2021 года и стала вторым крупнейшим мировым производителем смартфонов.

Ранее сообщалось, что США изымут Xiaomi из государственного "черного списка" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Hyundai планирует перевести все коммерческие автомобили на водород
Hyundai планирует перевести все коммерческие автомобили на водород
Создана "ткань", которая может измерять частоту сердечных сокращений
Создана "ткань", которая может измерять частоту сердечных сокращений
На границе с Польшей пограничники конфисковали гаджетов Apple на 1,7 млн грн (ФОТО)
На границе с Польшей пограничники конфисковали гаджетов Apple на 1,7 млн грн (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Apple заинтересовались украинскими цифровыми паспортами, — замглавы Минцифры

  3. Допуск китаянок к образованию повлечет рост их потребительских расходов до $5,3 трлн

  4. На побережье Мексики обрушился мощный ураган (ФОТО, ВИДЕО)

  5. В Киеве на Броварском проспекте с 11 сентября ограничат движение транспорта (КАРТА)

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...