Xiaomi начала блокировать работу своих смартфонов в оккупированном Крыму

Компания Xiaomi начала удаленно блокировать работу своих смартфонов в регионах, куда запрещен экспорт гаджетов: в оккупированном Крыму, на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане, сообщает XDA-Developers.

В компании отмечают, что ранее пользователи смартфонов из этих регионов сообщали в Facebook и Reddit, что их гаджеты не работают: на экранах телефонов высвечивалось уведомление об условиях пользования:

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"Политика Xiaomi не позволяет продавать или предоставлять продукт на территории, где вы пытаетесь его активировать".

По правилам Xiaomi, клиенты не могут ввозить продукцию в ряд стран: на Кубу, в Сирию, Иран, Судан, Северную Корею, а также в аннексированный Крым.

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В XDA-Developers предполагают, что с проблемами столкнулись пользователи, пытавшиеся активировать смартфон непосредственно на территории стран, куда запрещен экспорт.

Однако телефон могут не заблокировать, если его активировали в другой стране, а после этого ввезли на территорию запрещенных стран.

Кроме этого, в компании сообщили, что блокировка якобы не задела тех, кто обновил операционную систему.

Напомним, китайская компания Xiaomi Corp обогнала американскую Apple Inc во втором квартале 2021 года и стала вторым крупнейшим мировым производителем смартфонов.

Ранее сообщалось, что США изымут Xiaomi из государственного "черного списка" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.