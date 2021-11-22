Курс на авторынок: Xiaomi создала вторую автомобильную компанию

Китайский производственный гигант Xiaomi после регистрации Xiaomi Automobile Co в сентябре зарегистрировал вторую автомобильную компанию.

Как сообщает iXBT.com,18 ноября была образована компания Xiaomi Automobile Technology Co, которую возглавил основатель и исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

По информации издания, уставный капитал Automobile Technology Co составляет 1 млрд юаней (около 155 млн долларов). Сфера деятельности этой компании включает производство автомобилей на новой энергии и разработку соответствующих технологий.

Xiaomi официально объявила о планах по выпуску автомобилей в конце марта этого года. Для этого была создана дочерняя компания, которая занимается умными электромобилями. Первоначальные инвестиции составили около 1,5 млрд долларов, однако в следующие 10 лет компания инвестирует около 10 млрд долларов.

По словам Лэй Цзюнь, Xiaomi будет использовать свой опыт и связи для создания автомобилей. У компании есть резерв наличности в 17 млрд долларов, а также отдел исследований и разработок, который включает 10 тысяч человек.

Компания надеется использовать эти преимущества для создания лучшей в мире экосистемы умных автомобилей.

В октябре этого года Xiaomi объявила, что создала автомобильную команду из 453 человек. Xiaomi официально начнет массовое производство своего первого автомобиля в первой половине 2024 года.

Ранее Лэй Цзюнь заявил о массовом производстве электромобилей под собственным брендом, которое стартует в первой половине 2024 года.

Перед этим другой китайский техногигант Huawei заявил о планах выпускать электромобили под своим брендом.