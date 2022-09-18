C 2014 года стартапы автономных автомобилей привлекли более $50 млрд инвестиций

В целом в мире в частные компании, занимающиеся разработкой технологий автономных автомобилей, с 2014 года инвестировали более $53 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой обзор рынка.

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Большая часть таких стартапов уже начали пилотные или коммерческие запуски своих проектов, но часть ожидает получения разрешений от государственных регуляторов рынка.

В основном в стартапы, занимающиеся разработкой технологий автономных автомобилей, инвестируют крупные автопроизводители. Однако другие сферы экономики также нуждаются в таких технологиях.

К примеру, недавно компания Nuro, занимающаяся беспилотной доставкой, объявила о партнерстве с сервисом такси Uber. Компания опробовала первые версии своего программного обеспечения на автомобилях, ожидая федерального разрешения на ее специальное транспортное средство на дорогах общего пользования.

"Как и в любой отрасли, которая развивается, не каждая компания будет успешной, и в индустрии самодвижения, вероятно, будет много консолидации. Однако в конкретных областях применения, географических регионах и бизнес-моделях будет много успешных компаний, поэтому мировые автомобильные гиганты стремятся получить свою долю", - отмечают аналитики B loomberg.

Эксперты прогнозируют, что к 2040 году на долю автономных транспортных средств будет приходиться около 8% всего расстояния, пройденного пассажирскими автомобилями.

Между тем, китайский производитель гаджетов Xiaomi продолжает попытки освоить рынок автомобилей. Компания тестирует технологии беспилотного вождения, правда пока на машине чужого бренда.

Компания установила на крыше авто лидерный датчик, являющийся ключевым компонентом любого беспилотного автомобиля. Он обеспечивает компьютеру и механической системе автомобиля трехмерное изображение для принятия решений о вождении.