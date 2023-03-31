General Motors відмовляється від Apple CarPlay і Android Auto в електрокарах: переходить на інші системи

Компанія General Motors планує поступово відмовитися від широко використовуваних технологій Apple CarPlay і Android Auto, які дозволяють підключати смартфони до автомобіля. Замість цього автовиробник перейде на вбудовані інформаційно-розважальні системи, розроблені спільно з Google для майбутніх електромобілів. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що рішення GM припинити інтеграцію Apple CarPlay і Android Auto в майбутні електромобілі, починаючи з Chevrolet Blazer 2024 року, може допомогти автовиробнику отримувати більше даних про те, як водії керують і заряджають електромобілі.

Як зазначили в компанії, що покупці машин із новими системами отримають доступ до Google Maps і Google Assistant без додаткових витрат протягом восьми років. Також будуть запропоновані такі програми, як Spotify, та інші сервіси, до яких багато водіїв мають доступ через смартфони.

Виконавча директорка GM Мері Барра заявила, що компанія планує отримати від 20 до 25 млрд доларів щорічного доходу від підписок до 2030 року.

Однак GM планує продовжувати пропонувати системи Apple CarPlay і Android Auto у своїх моделях автівок із двигунами внутрішнього згоряння.

Водії також зможуть слухати музику або здійснювати телефонні дзвінки на iPhone або смартфонах Android за допомогою Bluetooth.

Reuters зауважує, що рішення припинити інтеграцію CarPlay в електромобілі GM є невдачею для Apple, яка змагається з Google за охоплення більшої кількості автівок у Північній Америці. Раніше Chevrolet, яка є маркою GM, хвалилася тим, що пропонує більше моделей автівок із CarPlay або Android Auto, ніж будь-який інший бренд.

Із 2019 року General Motors та Google працюють над розробкою інформаційно-розважальних систем, які будуть більш тісно інтегровані з іншими системами авто, такими як асистент водія Super Cruise від GM. Тепер автовиробник прискорює стратегію для своїх електромобілів, щоб вони були платформами для послуг цифрової підписки.

До 2035 року компанія планує поступово припинити виробництво нових легкових авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, що Google – не єдина технокомпанія, з якою взаємодіє General Motors у розробці своїх авто. Нещодавно стало відомо, що GM вивчає можливості використання чатботу ChatGPT у рамках співпраці з Microsoft. ЗМІ писали, що автовиробник працює над віртуальним особистим помічником, який використовуватиме моделі штучного інтелекту.