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25 світових компаній НАЗК внесло до переліку спонсорів війни
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Національне агентство з питань запобігання корупції внесло 25 провідних компаній світу до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це НАЗК повідомило в Telegram.
До списку увійшли компанії різноманітного напрямку - від виробників жіночої косметики і харчових продуктів до банків та нафтоперевізників.
Цей бізнес продовжує працювати в Росії, сплачувати там податки, фінансуючи вбивства українців.
“Окрім податків, які надходять до бюджету рф, за які потім, у тому числі, утримується російська армія, згідно з російським законодавством, такі корпорації змушені сприяти призову працівників до армії та бути залученими ресурсами до мобілізаційних заходів”, - пояснили в НАЗК.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також такими компаніями керують російські менеджери, які публічно підтримують війну.
Дії НАЗК спрямовані на те, щоб компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати із агресором і вони закрили свій бізнес в Росії.
Усі внесені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії потрапляють до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління ризиками. Цією базою даних користуються міжнародні інвестори та інші компанії.
“Коли НАЗК вносить компанію до переліку, вона автоматично відображаються в базі даних червоним кольором. Таким чином той, хто хоче співпрацювати з такою компанією бачить, що це дуже ризиковано репутаційно та фінансово”, - додали в НАЗК.
В Агентстві закликали українців і міжнародних партнерів маркувати російські товари в магазинах по всьому світу, а також надсилати інформацію про продаж російських підсанкційних товарів в Україні на пошту [email protected].
У травні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та визнання так званих Донецької та Луганської “народних республік”.
OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку.
Раніше НАЗК внесло провідну компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited.
Зазначимо, у другій половині квітня більше 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок.
Водночас 38,9% все ще залишаються працювати в країні-агресорі, 16,0% вичікують і лише 7,3% здійснили повний вихід.
За інформацією KSE Institute, близько 37,8% компаній вже заявили про вихід з ринку Росії або призупинили свою діяльність.