Лише близько половини контрольованих товарів подвійного використання які відправляються з ЄС до східних країн, були доставлені до Казахстану, Киргизстану та Вірменії. Загальна вартість цих товарів становить 2 мільярди доларів.

Згідно з даними імпорту, деякі конкретних категорії товарів, включаючи газові турбіни, паяльники та обладнання для радіомовлення не досягли місця призначення, яке вказано в документах, пише Financial Times.

В ЄС вважають, що товари, які можуть бути використані для військових або розвідувальних служб, могли потрапити до Росії безпосередньо з ЄС під приводом, що вони лише "транзитом перевозилися по її території".

Повідомляється, що наразі в Європі спостерігають непропорційну частку експорту, який так і не досяг офіційного місця призначення, проте перевозився територіїєю Росії з країн Балтії. Товари були відправлені в 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли торгівля ЄС з Казахстаном, Киргизстаном і Вірменією зросла до безпрецедентного рівня.

FT зазначає, що невідповідність у записах свідчить про те, що Росія обійшла широкі санкції через посередників, агентів або постачальників, які вказували підроблені пункти призначення в митних деклараціях ЄС.

Це допомогло Москві зберегти доступ до найважливіших європейських продуктів, включаючи деталі для літаків, оптичне обладнання та газові турбіни.

Естонський міністр з питань санкцій Еркі Кодар ввжає очевидним те, що товари подвійного призначення осідають в РФ.

"Куди ще воно могло подітися? Чому цим країнам раптом потрібні ці товари в цей час? Кому ті товари найбільше потрібні в області? Очевидно, це Росія", - зауважив Кодар.

В ЄС наголошують, що дана ситуація лише підкреслює складність зусиль, спрямованих на те, щоб закрити доступ Росії до чутливих товарів, навіть якщо ці товари підпадають під узгоджені обмеження країн G7.

В останній час, зусилля Заходу були спрямовані саме на посилення санкцій та зосереджені на лазівках навколо реекспорту. У лютому ЄС заборонив транзит товарів подвійного призначення через Росію, тобто вони не можуть потрапити в Росію безпосередньо з ЄС, навіть якщо вони в кінцевому підсумку призначені для іншої країни.

Окрім цього, Литва наполягає на більш жорстких обмеженнях, а Естонія підтримала повну заборону транзиту товарів, що вивозяться з ЄС, охоплюючи не лише товари подвійного призначення, а й інші категорії товарів, які підпадають під санкції та обмеження.