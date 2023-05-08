ЄС хоче заборонити доступ до своїх портів суднам, які перевозять російську нафту, – Bloomberg

Європейський Союз може заборонити доступ до своїх портів для суден, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи ЄС.

Зазначається, що виконавчий орган ЄС послався на різке збільшення шахрайства та відповідних ризиків для навколишнього середовища з боку суден, які намагаються обійти "цінову стелю" G7 і заборону на імпорт російської нафти до блоку. Тому в Євросоюзі пропонують заборонити доступ до європейських портів і шлюзів кораблям, які підозрюються або були викриті на порушенні санкцій шляхом перевалки вантажа з одного судна на інше (ship-to-ship).

Такі перевезення стали ключовими для просування російської нафти на ринок після санкцій з боку ЄС. Головні точки для цих операцій розташовані в Сеуті (іспанський анклав у північній Африці), а також неподалік грецького узбережжя поблизу міста Каламата.

Росія використовує величезний флот старих кораблів, щоб обійти обмеження ЄС і G7. Оскільки багато з цих суден прослужили понад 20 років, попередні власники планували продати їх на металобрухт. Однак вони передали кораблі новоствореним компаніям, які продовжують використовувати ці судна.

Також Bloomberg зауважує, що ЄС в 11-му пакеті санкцій проти Росії планує націлити обмеження й на судна, які вимикають навігаційні системи. Для ухвалення санкцій потрібна підтримка всіх держав-членів блоку.

Нагадаємо, зміст майбутнього пакета санкцій ЄС активно обговорюється останнім часом. Зокрема, Bloomberg писало, що Євросоюз планує запровадити заборону на транзит багатьох товарів через РФ.

Своєю чергою речник Європейської комісії Ерік Мамер повідомив, що пакет буде зосереджений на тому, як ефективно перекрити Москві шляхи обходу вже існуючих обмежень.