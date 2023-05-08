ЕС хочет запретить доступ к своим портам суднам, которые перевозят российскую нефть, – Bloomberg

Европейский Союз может запретить доступ к своим портам для суден, пытающихся обойти санкции касательно российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.

Отмечается, что исполнительный орган ЕС сослался на резкое увеличение мошенничества и соответствующих рисков для окружающей среды со стороны суден, пытающихся обойти "ценовой потолок" G7 и запрет на импорт российской нефти в блок. Поэтому в Евросоюзе предлагают запретить доступ к европейским портам и шлюзам кораблям, подозреваемым или уличенным на нарушении санкций путем перевалки груза с одного судна на другое (ship-to-ship).

Такие перевозки стали ключевыми для продвижения российской нефти на рынок после санкций со стороны ЕС. Главные точки для этих операций расположены в Сеуте (испанский анклав в северной Африке), а также недалеко от греческого побережья вблизи города Каламата.

Россия использует огромный флот старых кораблей, чтобы обойти ограничения ЕС и G7. Поскольку многие из этих суден прослужили более 20 лет, предыдущие владельцы планировали продать их на металлолом. Однако они передали корабли новосозданным компаниям, которые продолжают использовать судна.

Также Bloomberg отмечает, что ЕС в 11-м пакете санкций против РФ планирует нацелить ограничения и на судна, которые отключают навигационные системы. Для принятия санкций необходима поддержка всех государств-членов блока.

Напомним, содержание будущего пакета санкций ЕС против России активно обсуждается в последнее время. В частности Bloomberg писало, что Евросоюз планирует ввести запрет на транзит многих товаров через РФ.

В свою очередь спикер Европейской комиссии Эрик Мамер сообщил, что пакет будет сосредоточен на том, как эффективно перекрыть Москве пути обхода уже существующих ограничений.