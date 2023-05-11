Половина экспортируемых из ЕС товаров в азиатские страны "оседают" в России - FT

Лишь около половины контролируемых товаров двойного использования отправляемых из ЕС в восточные страны были доставлены в Казахстан, Кыргызстан и Армению. Общая стоимость этих товаров составляет 2 миллиарда долларов.

Согласно данным импорта, некоторые конкретные категории товаров, включая газовые турбины, паяльники и радиооборудование не достигли места назначения, указанного в документах, пишет Financial Times.

В ЕС считают, что товары, которые могут быть использованы для военных или разведывательных служб, могли попасть в Россию непосредственно из ЕС под предлогом, что они "транзитом перевозились по ее территории".

Сообщается, что в настоящее время в Европе наблюдается непропорциональная доля экспорта, который так и не достиг официального места назначения, однако перевозился по территории России из стран Балтии. Товары были отправлены в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, когда торговля ЕС с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией возросла до беспрецедентного уровня.

FT отмечает, что несоответствие в записях свидетельствует о том, что Россия обошла широкие санкции из-за посредников, агентов или поставщиков, указывающих поддельные пункты назначения в таможенных декларациях ЕС.

Это помогло Москве сохранить доступ к важнейшим европейским продуктам, включая детали для самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины.

Эстонский министр по вопросам санкций Эрки Кодар считает очевидным то, что товары двойного назначения оседают в РФ.

"Куда еще оно могло деться? Почему этим странам вдруг нужны эти товары в это время? Кому эти товары больше всего нужны в области? Очевидно, это Россия", - заметил Кодар.

В ЕС отмечают, что данная ситуация лишь подчеркивает сложность усилий, направленных на то, чтобы закрыть доступ России к чувствительным товарам, даже если эти товары подпадают под согласованные ограничения стран G7.

В последнее время усилия Запада были направлены именно на усиление санкций и сосредоточены на лазейках вокруг реэкспорта. В феврале ЕС запретил транзит товаров двойного назначения через Россию, то есть они не могут попасть в Россию напрямую из ЕС, даже если они в конечном счете предназначены для другой страны.

Кроме того, Литва настаивает на более жестких ограничениях, а Эстония поддержала полный запрет транзита вывозимых из ЕС товаров, охватывая не только товары двойного назначения, но и другие категории товаров, подпадающих под санкции и ограничения.