Через санкції ВВП Росії у 2022 році може знизитися на 12%

Російська економіка вже в цьому році може зіткнутися з гіршим спадом з 1994 року.

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Росія може зіткнутися з найглибшим економічним спадом майже за три десятиліття, оскільки тиск із боку санкцій, запроваджених США та їх союзниками, посилюється. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на оцінку внутрішнього звіту Міністерства фінансів Росії.

Так, якщо прогноз Мінфіну здійсниться і ВВП Росії у 2022 році знизиться на 12%, такий обвал буде порівняти з економічними потрясіннями 1990-х років.

Тоді в результаті реформ російська економіка почала рухатися у бік капіталізму, одночасно переживаючи найглибший спад з часів Другої світової війни.

Такі прогнози пов'язані з негативним впливом нафтового ембарго, відмову від російського газу, а також подальший вихід іноземних компаній із ринку.

Також очікується негативний ефект від обмежень наступного року. З урахуванням запровадження поточних санкцій у 2023 році падіння ВВП може становити 5%.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда після онлайн-зустрічі лідерів G7 заявив, що Японія запровадить ембарго на імпорт російської сирої нафти в рамках рішення G7 протидіяти вторгненню Росії до України.