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Из-за санкций ВВП России в 2022 году может снизиться на 12%
Российская экономика уже в этом году может столкнуться с худшим спадом с 1994 года.
Россия может столкнуться с самым глубоким экономическим спадом почти за три десятилетия, поскольку давление со стороны санкций, введенных США и их союзниками, усиливается. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на оценку внутреннего отчета Министерства финансов России.
Так, если прогноз Минфина сбудется и ВВП России в 2022 году снизиться на 12%, такой обвал будет сравним с экономическими потрясениями 1990-х годов.
Тогда в результате реформ российская экономика начала двигаться в сторону капитализма, одновременно переживая глубочайший спад со времен Второй мировой войны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Такие прогнозы связаны с негативным влиянием нефтяного эмбарго, отказ от российского газа, а также дальнейший выход иностранных компаний с рынка.
Также ожидается негативный эффект от ограничений в следующем году. С учетом введения текущих санкций в 2023 году падение ВВП может составлять 5%.
Напомним, что Премьер-министр Японии Фумио Кисида после онлайн-встречи лидеров G7 заявил, что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти в рамках решения G7 противодействовать вторжению России в Украину.