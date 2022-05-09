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Экономика
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Из-за санкций ВВП России в 2022 году может снизиться на 12%

Из-за санкций ВВП России в 2022 году может снизиться на 12%
Фото: Фокус

Российская экономика уже в этом году может столкнуться с худшим спадом с 1994 года. 

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Россия может столкнуться с самым глубоким экономическим спадом почти за три десятилетия, поскольку давление со стороны санкций, введенных США и их союзниками, усиливается. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на оценку внутреннего отчета Министерства финансов России.

Так, если прогноз Минфина сбудется и ВВП России в 2022 году снизиться на 12%, такой обвал будет сравним с экономическими потрясениями 1990-х годов.

Тогда в результате реформ российская экономика начала двигаться в сторону капитализма, одновременно переживая глубочайший спад со времен Второй мировой войны.

Такие прогнозы связаны с негативным влиянием нефтяного эмбарго, отказ от российского газа, а также дальнейший выход иностранных компаний с рынка.

Также ожидается негативный эффект от ограничений в следующем году. С учетом введения текущих санкций в 2023 году падение ВВП может составлять 5%.

Напомним, что Премьер-министр Японии Фумио Кисида после онлайн-встречи лидеров G7 заявил, что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти в рамках решения G7 противодействовать вторжению России в Украину.