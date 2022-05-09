Япония согласилась на нефтяное эмбарго против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида после онлайн-встречи лидеров G7 заявил, что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти в рамках решения G7 противодействовать вторжению России в Украину.

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Об этом пишет CNN.

"Единство G7 чрезвычайно важно. На основе заявления лидеров G7 мы решили принять меры для принципиального эмбарго на российскую нефть", — заявил он.

Однако Кисида не указал сроки эмбарго на импорт российской нефти.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коичи Хагиуда заявил журналистам, что, учитывая, что у Японии "имеются ограниченные ресурсы", стране трудно немедленно присоединиться к Европейскому Союзу относительно ее планов запретить импорт нефти из России.

На решение Японии уже отреагировали в Офисе президента Украины.

"Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что его страна введет ограничения на импорт энергоресурса в рамках решения "Семерки" противодействовать вторжению России в Украину", - отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

Отметим, Еврокомиссия считает необходимым в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ запретить импорт всей российской нефти в ЕС.

В то же время, в Венгрии заявили, что не будут поддерживатьшестой пакет санкций против России от Европейской комиссии, если страны Европейского союза не сделают исключение из эмбарго на поставку российской нефти для стран, которые импортируют российскую нефть по трубопроводам.