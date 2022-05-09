Японія погодилася на нафтове ембарго проти Росії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда після онлайн-зустрічі лідерів G7 заявив, що Японія запровадить ембарго на імпорт російської сирої нафти в рамках рішення G7 протидіяти вторгненню Росії до України.

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Про це пише CNN.

"Єдність G7 надзвичайно важлива. На основі заяви лідерів G7 ми вирішили вжити заходів для принципового ембарго на російську нафту", - заявив він.

Проте Кісіда не вказав термінів ембарго на імпорт російської нафти.

Раніше міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коїчі Хагіуда заявив журналістам, що, враховуючи, що Японія має обмежені ресурси, країні важко негайно приєднатися до Європейського Союзу щодо її планів заборонити імпорт нафти з Росії.

На рішення Японії вже відреагували в Офісі президента України.

"Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив, що його країна запровадить обмеження на імпорт енергоресурсу в рамках рішення "Сімки" протидіяти вторгненню Росії до України", - наголосив керівник ОП Андрій Єрмак.

Зазначимо, Єврокомісія вважає за необхідне в рамках шостого пакету санкцій проти РФ заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС .

В той же час, в Угорщині заявили, що не підтримуватимуть шостий пакет санкцій проти Росії від Європейської комісії, якщо країни Європейського союзу не зроблять виключення з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту трубопроводами.