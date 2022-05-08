США и G7 заявили о новых жестких санкциях против России

Соединенные Штаты Америки и другие страны "Большой семерки" ввели новые санкции против России, сообщает Белый дом.

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Новый санкционный пакет включает:

блокировку деятельности трех крупнейших пропагандистских СМИ России;

запрет США своим гражданам предоставлять любые услуги в России;

сокращение или отказ G7 от импорта российской нефти;

запрет экспорта в Россию промышленного оборудование, которое может применяться в военных целях;

запрет экспорта в РФ ядерного топлива и дейтерия.

Под санкции попали российская компания LLC "Промтехнология", которая выпускает стрелковое оружие, семь судоходных компаний и одна морская буксировочная компания Московский Индустриальный банк и 10 его владельцев, 8 должностных лиц российского Сбербанка, 27 должностных лиц Газпромбанка.

Напомним, президент США Джо Байден провел виртуальное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами G7.

Еврокомиссия считает необходимым в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ запретить импорт всей российской нефти в ЕС. Процесс планировалось завершить к концу 2022 года.