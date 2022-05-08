Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

США и G7 заявили о новых жестких санкциях против России

g7
Cтраны "Большой семерки". Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки и другие страны "Большой семерки" ввели новые санкции против России, сообщает Белый дом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Новый санкционный пакет включает:

  • блокировку деятельности трех крупнейших пропагандистских СМИ России;
  • запрет США своим гражданам предоставлять любые услуги в России;
  • сокращение или отказ G7 от импорта российской нефти;
  • запрет экспорта в Россию промышленного оборудование, которое может применяться в военных целях;
  • запрет экспорта в РФ ядерного топлива и дейтерия.

Под санкции попали российская компания LLC "Промтехнология", которая выпускает стрелковое оружие, семь судоходных компаний и одна морская буксировочная компания Московский Индустриальный банк и 10 его владельцев, 8 должностных лиц российского Сбербанка, 27 должностных лиц Газпромбанка.

Напомним, президент США Джо Байден провел виртуальное совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами G7.

Еврокомиссия считает необходимым в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ запретить импорт всей российской нефти в ЕС. Процесс планировалось завершить к концу 2022 года.

Автор:
Сергей Горелов