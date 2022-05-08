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США та G7 заявили про нові жорсткі санкції проти Росії

США та G7 заявили про нові жорсткі санкції проти Росії
G7

Сполучені Штати Америки та інші країни "Великої сімки" запровадили нові санкції проти Росії, повідомляє Білий дім.

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Новий пакет санкцій включає:

  • блокування діяльності трьох найбільших пропагандистських ЗМІ Росії;
  • заборона США своїм громадянам надавати будь-які послуги у Росії;
  • скорочення чи відмова G7 від імпорту російської нафти;
  • заборона експорту в Росію промислового обладнання, яке може застосовуватись у військових цілях;
  • заборона експорту в РФ ядерного палива та дейтерію.

Під санкції потрапили російська компанія LLC "Промтехнологія", яка випускає стрілецьку зброю, 7 судноплавних компаній та одна морська буксирувальна компанія Московський Індустріальний банк та 10 його власників, 8 посадових осіб російського Ощадбанку, 27 посадових осіб Газпромбанку.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів віртуальну нараду з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами G7.

Єврокомісія вважає за необхідне в рамках шостого пакету санкцій проти РФ, що готується, заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС. Процес планувалося завершити до кінця 2022 року.

Автор:
Сергій Горєлов