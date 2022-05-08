США та G7 заявили про нові жорсткі санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки та інші країни "Великої сімки" запровадили нові санкції проти Росії, повідомляє Білий дім.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Новий пакет санкцій включає:

блокування діяльності трьох найбільших пропагандистських ЗМІ Росії;

заборона США своїм громадянам надавати будь-які послуги у Росії;

скорочення чи відмова G7 від імпорту російської нафти;

заборона експорту в Росію промислового обладнання, яке може застосовуватись у військових цілях;

заборона експорту в РФ ядерного палива та дейтерію.

Під санкції потрапили російська компанія LLC "Промтехнологія", яка випускає стрілецьку зброю, 7 судноплавних компаній та одна морська буксирувальна компанія Московський Індустріальний банк та 10 його власників, 8 посадових осіб російського Ощадбанку, 27 посадових осіб Газпромбанку.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів віртуальну нараду з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами G7.

Єврокомісія вважає за необхідне в рамках шостого пакету санкцій проти РФ, що готується, заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС. Процес планувалося завершити до кінця 2022 року.