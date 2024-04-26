В Украину вернули тела 140 погибших защитников

В пятницу, 26 апреля, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 140 погибших защитников.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Там отмечают, что состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены тела погибших военнослужащих.

В частности, удалось репатриировать 112 тел военнослужащих, которые воевали на Донецком направлении, 20 павших воинов на Луганском направлении, 5 тел защитников из Сумского направления, 2 павших воина на Запорожском направлении и одного из Херсонского направления.

Тела погибших воинов были возвращены благодаря взаимодействию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, ГСЧС, другими представителями структур сектора безопасности и обороны страны.

В Координационном штабе также поблагодарили за содействие в возвращении тел павших защитников Международный комитет Красного Креста.

В ведомстве добавили, что ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших. А потом тела павших воинов вернут родным для погребения.

Напомним, 12 апреля, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 99 павших защитников.

Сколько украинских солдат погибло на фронте

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля рассказал, что за время полномасштабного вторжения в войне с Россией погибли 31 тысяч украинских воинов.

"Каждый человек – это большие потери. И это очень большие потери для нас. 31 000 украинцев военных погибло в этой войне", - сообщил президент.

Он добавил, что потери РФ составляют 180 тысяч.