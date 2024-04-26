В Україну повернули тіла 140 полеглих захисників

У п'ятницю, 26 квітня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 140 полеглих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Там зауважують, що відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернено тіла загиблих військовослужбовців.

Зокрема вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл оборонців з Сумського напрямку, 2 полеглих воїна на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.

Тіла загиблих воїнів було повернуто завдяки взаємодії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони країни.

У Координаційному штабі також подякували за сприяння у поверненні тіл полеглих захисників Міжнародному комітету Червоного Хреста.

У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. А згодом тіла полеглих воїнів повернуть рідним для поховання.

Нагадаємо, 12 квітня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 99 полеглих захисників.

Скільки українських солдатів загинуло на фронті

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого розповів, що за час повномасштабного вторгнення у війні з Росією загинули 31 тисяча українських воїнів.

"Кожна людина - це великі втрати. І це дуже великі втрати для нас. 31 000 українців військових загинула у цій війні", - повідомив президент.

Він додав, що втрати РФ становлять 180 тисяч.