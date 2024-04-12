В Украину вернули тела 99 погибших защитников

В пятницу, 12 апреля, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 99 погибших защитников.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Там отмечают, что состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие.

Отмечается, что удалось репатриировать 77 тел воевавших на Донецком направлении защитников, 20 погибших воинов из Запорожского направления и двух защитников из Харьковского направления.

Тела погибших воинов были возвращены благодаря взаимодействию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, ГСЧС, другими представителями структур сектора безопасности и обороны страны.

В Координационном штабе также поблагодарили за содействие в возвращении тел павших защитников Международный комитет Красного Креста.

В ведомстве добавили, что ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших. А потом тела погибших воинов вернут родным для погребения.

Напомним, 29 марта, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 121 погибшего защитника.

Сколько украинских солдат погибло на фронте

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля рассказал, что за время полномасштабного вторжения в войне с Россией погибли 31 тысяч украинских воинов.

"Каждый человек – это большие потери. И это очень большие потери для нас. 31 000 украинцев военных погибли в этой войне", - сообщил президент.

Он добавил, что потери РФ составляют 180 тысяч.