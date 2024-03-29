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В Украину вернули тела 121 погибшего защитника
В пятницу, 29 марта, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 121 павшего защитника.
Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Там отмечают, что состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 121 защитника Украины.
В частности, удалось репатриировать 12 тел воевавших на Луганском направлении защитников, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух защитников из Запорожского направления.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отмечается, что тела погибших воинов были возвращены благодаря взаимодействию Координационного штаба по обращению с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, ГСЧС, другими представителями структур сектора безопасности и обороны страны.
В Координационном штабе также поблагодарили за содействие в возвращении тел павших защитников Международный комитет Красного Креста.
В ведомстве добавили, что ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших. А потом тела павших воинов вернут родным для погребения.
Напомним, 15 марта удалось вернуть с временно оккупированных территорий в Украину тела еще 100 павших украинских защитников
Сколько украинских солдат погибло на фронте
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля рассказал, что за время полномасштабного вторжения в войне с Россией погибли 31 тысяч украинских воинов.
"Каждый человек – это большие потери. И это очень большие потери для нас. 31 000 украинцев военных погибли в этой войне", - сообщил президент.
Он добавил, что потери РФ составляют 180 тысяч.