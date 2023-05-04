Казахстан ввел отдельные ограничения по российскому порту возле Керчи – Reuters

АО "Казахстанские железные дороги" с 8 мая начнет придерживаться решения о запрете транспортировки нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань, расположенный недалеко от Керчи.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ, имеющийся в распоряжении.

В документе, изданном грузоотправителям, не указаны никакие причины запрета. ОАО "Российские железные дороги" также ограничило отправку в Тамань на неопределенный срок.

По информации Reuters, решение было принято после того, как российские официальные лица заявили, что у Крымского моста загорелась топливная база.

Известно, что 3 мая в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рядом с поселком находится порт Тамань и хранилище "Таманнефтегаза". Тогда пожару присвоили самый высокий ранг сложности, а глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что для тушения привлекли пять пожарных поездов.

Напомним также, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет нарушать западные санкции против Российской Федерации. Кроме того, он сообщил, что Астана не будет признавать так называемые "Л/ДНР".