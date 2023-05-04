Казахстан запровадив окремі обмеження щодо російського порту, що біля Керчі – Reuters

АТ "Казахстанські залізниці" з 8 травня почне дотримуватися рішення про заборону транспортування нафтопродуктів до російського чорноморського порту Тамань, що розташований неподалік Керчі.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на відповідний документ, який має у розпорядженні.

В документі, який видали вантажовідправникам, не вказано жодних причин заборони. В свою чергу ВАТ "Російські залізниці" також обмежило відправку в Тамань на невизначений термін.

За інформацією Reuters, рішення прийняли після того, як російські офіційні особи заявили, що біля Кримського мосту загорілася паливна база.

Відомо, що 3 травня у селищі Хвиля Краснодарського краю загорівся резервуар з нафтопродуктами. Поряд із селищем знаходиться порт Тамань та сховище "Таманнефтегаза". Тоді пожежі присвоїли найвищий ранг складності, а голова Темрюкського району Федір Бабенков повідомив, що для гасіння залучили п'ять пожежних поїздів.

Нагадаємо також, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не порушуватиме західні санкції проти Російської Федерації. Крім того, він повідомив, що Астана не визнаватиме так звані "Л/ДНР".