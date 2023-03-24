Обійти санкції не вийде. Казахстан планує посилити контроль за реекспортом товарів в Росію

Казахстан має намір посилити контроль за товарами, призначиними для подальшого реекспорту в Росії, щоб не допустити обходу західних санкцій.

Про це повідомляє Eurasianet з посиланням на високопоставленого казахського чиновника.

Зазначається, що для цього з 1 квітня мають запустити онлайн-систему, яка контролюватиме всі товари, які ввозять і вивозять з країни.

"Наш уряд неодноразово і дуже чітко заявляв, що Казахстан не застосовує жодних санкцій та обмежень у торгівлі з Росією. Однак він не дозволить обійти західні санкції і не стане майданчиком для такого обходу… Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за нашою взаємною торгівлею з усіма партнерами", - зазначив співрозмовник видання.

Казахстан і Росія є членами Євразійського економічного союзу. Теоретично це означає, що товари, які перетинають їх загальний 7600-кілометровий кордон, не підлягають митному контролю. За останні роки це сприяло зміцненню ролі Росії як основного торговельного партнера Казахстану.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що російські компанії останніми тижнями засипали своїх казахстанських партнерів проханнями допомогти їм імпортувати необхідні їм товари, щоб обійти західні санкції.

Зазначимо, видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що Європейський Союз планує надіслати звернення ряду країн, за якими зафіксували сплеск імпорту технологій та інших товарів з країн ЄС, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні.