"Бум тільки починається". Росіяни засипали Казахстан запитами про постачання підсанкційних товарів

Російські компанії останніми тижнями засипали своїх казахстанських партнерів проханнями допомогти їм імпортувати необхідні їм товари, щоб обійти західні санкції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сім джерел.

За інформацією видання, останнім часом зростає кількість запитів росіян допомогти в перевезенні через сухопутний кордон Казахстану з Росією, який становить майже 7,6 тисяч кілометрів, різні товари - від підшипників до авіаційних деталей.

Два співрозмовники видання вважають,що такий інтерес Росії пов'язаний з повідомленнями про плани Туреччини придушити транзит санкційних товарів.

"Це означає, що бум тільки починається", - сказав один бізнесмен, який займається зовнішньою торгівлею.

Інший казахстанський підприємець сказав, що йому запропонували 1 мільйон доларів, щоб допомогти перевезти вантажівку рідкоземельних металів з Австралії.

За інформацією співрозмовників видання, у росіян дуже довгий список покупок і деякі російські фірми прагнули встановити довгострокові партнерські відносини для того, щоб обходити санкцій.

Росія залишається найбільшим торговим партнером Казахстану. Минулого року казахстанський експорт до Росії зріс на чверть до 8,8 мільярда доларів, а продажі деяких товарів зросли.

Джерела видання повідомляють, що іноді навіть закон не порушується. Часто складні товари включають компоненти, що потрапили під санкції, але самі по собі прямо не заборонені. Вони додали, що зростання торгівлі настільки різке, що казахстанська митниця перевантажена.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що Європейський Союз планує надіслати звернення ряду країн, за якими зафіксували сплеск імпорту технологій та інших товарів з країн ЄС, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні.