"Бум только начинается". Россияне засыпали Казахстан запросами о поставках подсанкционных товаров

Российские компании в последние недели засыпали своих казахстанских партнеров просьбами помочь им импортировать необходимые им товары, чтобы обойти западные санкции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь источников.

По информации издания, в последнее время растет количество запросов россиян помочь в перевозке через сухопутную границу Казахстана с Россией, которая составляет почти 7,6 тысячи километров, разные товары - от подшипников до авиационных деталей.

Два собеседника издания считают, что такой интерес России связан с сообщениями о планах Турции подавить транзит санкционных товаров.

"Это значит, что бум только начинается", - сказал один бизнесмен, занимающийся внешней торговлей.

Другой казахстанский предприниматель сказал, что ему предложили 1 миллион долларов, чтобы помочь перевезти грузовик редкоземельных металлов из Австралии.

По информации собеседников издания, у россиян очень длинный список покупок и некоторые российские фирмы стремились установить долгосрочные партнерские отношения для того, чтобы обходить санкции.

Россия остается самым крупным торговым партнером Казахстана. В прошлом году казахстанский экспорт в Россию вырос на четверть до 8,8 миллиарда долларов, а продажи некоторых товаров выросли.

Источники издания сообщают, что иногда даже закон не нарушается. Часто сложные товары включают попавшие под санкции компоненты, но сами по себе прямо не запрещены. Они добавили, что рост торговли настолько резок, что казахстанская таможня перегружена.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что Европейский Союз планирует направить обращение ряду стран, по которым зафиксировали всплеск импорта технологий и других товаров из стран ЕС, которые Россия может использовать в военных целях в Украине.