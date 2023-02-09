Казахстан запретил иностранцам проживать в стране по внутреннему паспорту

Граждане стран, с которыми Казахстан имеет соответствующие миграционные соглашения, могут въехать/уехать транзитом, передвигаться и временно находиться в стране по внутренним документам. Но отныне для оформления разрешения на ПМЖ всем иностранцам нужно иметь загранпаспорт.

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Такое решение приняло Министерство внутренних дел, сообщает казахское издание Polisia.kz.

Лицо должно будет предоставить загранпаспорт как документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающий их правовой статус.

Процедуру получения разрешения на временное проживание также усложнили тем, что теперь требуется личное присутствие собственника жилья, действующего от него по доверенности или нотариально заверенное согласие собственника.

Кроме того, адрес, указываемый при оформлении разрешения, должен иметь регистрационный код адреса. В МВД объясняют, что такие меры приняты "в целях исключения регистрации иностранцев по несуществующим адресам, а также по адресам, не имеющим отношения к заявителю".

Ранее правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Это касается граждан России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана.