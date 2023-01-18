Казахстан обмежив правила в'їзду та перебування в країні для росіян

Уряд Казахстану змінив правила в'їзду та перебування іноземців у республіці. Згідно з новим порядком, громадянам країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) можна перебувати в Казахстані не більше ніж 90 днів протягом 180-денного періоду.

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Про це йдеться у постанові уряду Казахстана.

Так, починаючи з 27 січня, громадянам країн Євразійського економічного союзу — Росії, Білорусі, Вірменії та Киргизстану — буде дозволено перебувати в республіці не більше 90 днів протягом кожного періоду в 180 днів.

Якщо цей термін буде перевищено, іноземець, який виїхав за кордон, потрапити назад не зможе.

Нові правила не поширюватимуться на тих, хто одержав дозвіл на тимчасове проживання.

Для тривалого перебування в Казахстані іноземцю необхідно оформити дозвіл на тимчасове проживання, вказавши на мету прибуття.

Зазначимо, раніше для росіян діяв так званий "візаран": якщо громадянин РФ залишав Казахстан хоча б один раз на три місяці, цього було достатньо для поновлення строку легального перебування у країні після повернення.

Після оголошення мобілізації у Росії у вересні минулого року велика кількість росіян поїхала до Казахстану, щоб уникнути відправки на війну до України.

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За даними Комітету міграційної служби МВС Казахстану, у вересні в країну в'їхало 406 тисяч громадян РФ, причому більша їхня частина - з 21 по 30 вересня. Якщо раніше за добу в середньому кордон перетинало 8-9 тисяч росіян на день, то наприкінці вересня середньодобовий приплив з РФ досягав 30 тисяч осіб.

Раніше Фінляндія запровадила значні обмеження на в’їзд до країни росіян, посилаючись на міжнародний збиток, який завдають російські туристи.

Нагадаємо, що також перестали пускати громадян РФ через зовнішні шенгенські кордони Польща, Литва, Латвія та Естонія.