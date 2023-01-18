Казахстан ограничил правила въезда и пребывания в стране для россиян

Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, гражданам стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

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Об этом говорится в постановлении правительства Казахстана.

Так, начиная с 27 января, гражданам стран Евразийского экономического союза – России, Беларуси, Армении и Кыргызстана – будет разрешено находиться в республике не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Если этот срок будет превышен, выехавший за границу иностранец попасть назад не сможет.

Новые правила не будут распространяться на тех, кто получил разрешение на проживание на определённый срок.

Для продолжительного пребывания в Казахстане иностранцу необходимо оформить разрешение на временное проживание, указав цель прибытия.

Отметим, ранее для россиян действовал так называемый "визаран": если гражданин РФ покидал Казахстан хотя бы раз в три месяца, этого было достаточно для возобновления срока легального пребывания в стране по возвращению.

После объявления мобилизации в России в сентябре прошлого года большое количество россиян уехало в Казахстан, чтобы избежать отправки на войну в Украину.

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По данным Комитета миграционной службы МВД Казахстана, в сентябре в страну въехало 406 тысяч граждан РФ, причем большая их часть – с 21 по 30 сентября. Если раньше в среднем границу пересекали 8-9 тысяч россиян в день, то в конце сентября среднесуточный приток из РФ достигал 30 тысяч человек.

Ранее Финляндия ввела значительные ограничения на въезд в страну россиян, ссылаясь на международный ущерб, который наносят российские туристы.

Напомним, что также перестали пускать граждан РФ Польша, Литва, Латвия и Эстония.