Казахстан заборонив іноземцям проживати в країні за внутрішнім паспортом

Громадяни країн, з якими Казахстан має відповідні міграційні угоди, можуть в'їхати/виїхати транзитом, пересуватися і тимчасово перебувати в країні за внутрішніми документами. Але відтепер для оформлення дозволу на ПМП всім іноземцям потрібно мати закордонний паспорт.

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Таке рішення прийняло Міністерство внутрішніх справ, передає казахське видання Polisia.kz.

Особа повинна буде надати закордонний паспорт як документ, що засвідчує особу іноземного громадянина або особи без громадянства та підтверджує їх правовий статус.

Процедуру отримання дозволу на тимчасове проживання також ускладнили тим, що відтепер потрібна особиста присутність власника житла, особи, що діє від нього за довіреністю, або нотаріально завірена згода власника.

Крім того, адреса, що вказується при оформленні дозволу, повинна мати Реєстраційний код адреси. В МВД пояснюють, що такі заходи вжиті "з метою унеможливлення реєстрації іноземців на неіснуючі адреси, а також на адреси, що не мають відношення до заявника".

Раніше уряд Казахстану змінив правила в'їзду та перебування іноземців у республіці. Згідно з новим порядком, громадянам країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) можна перебувати в Казахстані не більше ніж 90 днів протягом 180-денного періоду. Це стосується громадян Росії, Білорусі, Вірменії та Киргизстану.