Обойти санкции не получится. Казахстан планирует усилить контроль за реэкспортом товаров в Россию

Казахстан намерен усилить контроль за товарами, предназначенными для дальнейшего реэкспорта в Россию, чтобы не допустить обход западных санкций.

Об этом сообщает Eurasianet со ссылкой на высокопоставленного казахского чиновника.

Отмечается, что для этого с 1 апреля должны запустить онлайн-систему, которая будет контролировать все товары, которые ввозят и вывозят из страны.

"Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не применяет никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако оно не позволит обойти западные санкции и не станет площадкой для такого обхода… Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами", - отметил собеседник издания.

Казахстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза. Теоретически это означает, что товары, пересекающие их общую 7600-километровую границу, не подлежат таможенному контролю. В последние годы это способствовало укреплению роли России как основного торгового партнера Казахстана.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что российские компании в последние недели засыпали своих казахстанских партнеров просьбами помочь им импортировать необходимые им товары, чтобы обойти западные санкции.

Отметим, что издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что Европейский Союз планирует направить обращение ряду стран, по которым зафиксировали всплеск импорта технологий и других товаров из стран ЕС, которые Россия может использовать в военных целях в Украине.