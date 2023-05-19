США дозволять Європі направити винищувачі F-16 до України - ЗМІ

Попри те, що США не планують посилати до Києва жодного зі своїх літаків F-16, адміністрація американського президента готова схвалити експорт винищувачів до України, якщо таким буде рішення європейських союзників. Про це повідомило CNN.

Журналісти зазначили, оскільки Білий дім зазнає все більшого тиску з боку членів Конгресу та союзників щодо допомоги, адміністрація Джо Байдена просигналізувала європейським союзникам, що США дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Однак офіційні представники адміністрації президента США не знають про будь-які офіційні запити будь-яких союзників щодо експорту F-16, а офіційні особи Державного департаменту, яким зазвичай доручено оформляти документи для схвалення таких передач третім сторонам, не отримали вказівок розпочинати роботу.

Очікується, що питання передачі літаків F-16 Україні стане предметом обговорення на наступному саміті НАТО у Вільнюсі.

Як вчора писали журналісти, між Європою та США лишається суттєва розбіжність щодо передачі Україні винищувачів F-16.

Вашингтон навіть не дозволяє українським пілотам пройти повноцінне навчання з керування F-16, які належать європейським державам.

Рішення про передачу Україні винищувачів F-16 залежить від Сполучених Штатів. Крім того, Велика Британія і Німеччина не можуть надати українським військовим такі повітряні судна.

Високопоставлений американський чиновник сказав журналістам NYT, що адміністрація президента Джозефа Байдена все ще не бажає надсилати Україні власні F-16. За його словами, одна з причин у тому, що "винищувачі занадто дорогі". Через це Вашингтон має надавати перевагу більш важливим видам озброєння для України.

Одне з джерел заявило, що ПС ЗСУ можуть отримати F-16 вже після завершення повномасштабної війни.

Водночас Європа налаштована більш рішуче в питання передачі літаків.

Після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.