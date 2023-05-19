США позволят Европе направить истребители F-16 в Украину - СМИ

Несмотря на то, что США не планируют посылать в Киев ни один из своих самолетов F-16, американская администрация готова одобрить экспорт истребителей в Украину, если таковым будет решение европейских союзников. Об этом сообщило CNN.

Журналисты отметили, поскольку Белый дом испытывает все большее давление со стороны членов Конгресса и союзников о помощи, администрация Джо Байдена сигнализировала европейским союзникам, что США позволят им экспортировать истребители F-16 в Украину.

Однако официальные представители администрации президента США не знают о каких-либо официальных запросах любых союзников по экспорту F-16, а официальные лица Государственного департамента, которым обычно поручено оформлять документы для одобрения таких передач третьим сторонам, не получили указаний начать работу.

Ожидается, что вопрос передачи самолетов F-16 Украине станет предметом обсуждения на следующем саммите НАТО в Вильнюсе.

Как вчера писали журналисты, между Европой и США остается существенное разногласие по передаче Украине истребителей F-16.

Вашингтон даже не позволяет украинским пилотам пройти полноценное обучение по управлению F-16, принадлежащим европейским государствам.

Решение о передаче Украине истребителей F-16 зависит от Соединенных Штатов. Кроме того, Великобритания и Германия не могут предоставить украинским военным такие воздушные суда.

Высокопоставленный американский чиновник сказал журналистам NYT, что администрация президента Джозефа Байдена все еще не желает посылать Украине собственные F-16. По его словам, одна из причин в том, что "истребители слишком дороги". Поэтому Вашингтон должен отдавать предпочтение более важным видам вооружения для Украины.

Один из источников заявил, что ПС ВСУ могут получить F-16 уже после завершения полномасштабной войны.

В то же время, Европа настроена более решительно в вопросе передачи самолетов.

После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.