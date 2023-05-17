В Минобороны ответили, сколько F-16 нужно Украине для влияния на ход боевых действий

На ход боевых действий в Украине повлияла бы передача двух-трех эскадрилий истребителей F-16. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в ответ на запрос Hromadske.

"Передача нескольких единиц этой техники не даст желаемого эффекта... Например, 2-3 эскадрильи F-16 (более 30 самолетов, – ред.) сегодня бы существенно повлияли на ход боевых действий – это полностью изменило бы ситуацию на фронте", – отметили в ведомстве.

В Украине эскадрилья состоит из 12 самолетов, но в других странах это количество может быть больше.

В Минобороны отметили, что сначала в Украине нужно адаптировать инфраструктуру для этих истребителей, а украинские пилоты и инженеры должны пройти обучение с западной авиацией. После этого авиационные подразделения смогут прибыть в Украину.

Сами воздушные судна нужно будет рассредоточить по оперативным аэродромам. Это необходимо для быстрого реагирования на изменения в воздухе по разным направлениям.

"Соответственно, пары или звенья истребителей будут дежурить на северном, южном, восточном направлениях и в центре страны, быстро взлетая на перехват воздушных целей, или реагируя на угрозы, идущие из-за пределов территории Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, что вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. Советник министра обороны Юрий Сак заявлял, что Украина рассчитывает на получение от 40 до 50 единиц F-16.

После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции.