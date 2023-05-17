Польша готова и дальше предоставлять Украине истребители МиГ-29, а вот количество F-16 в стране недостаточное для их передачи. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polske Radio 24.

В ходе визита в Исландию, где проходит саммит Совета Европы, политика спросили, может ли Польша присоединиться к коалиции F-16 для Украины. На это он ответил, что у его страны относительно небольшое количество таких воздушных суден.

"Мы готовы поддерживать процесс подготовки украинских пилотов – об этом я некоторое время говорил с премьер-министром и министром национальной обороны Мариушем Блащаком. Однако то количество самолетов F-16, которым мы владеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине какой-то их части", – высказался Дуда.

В то же время он сказал о готовности и дальше передавать Украине самолеты МиГ-29. Однако президент отметил, что есть определенная проблема, ведь некоторые МиГи уже работают по стандартам НАТО и выполняют миссию по защите стран альянса.

"Мы в авангарде стран, после США и Великобритании, когда речь идет о пожертвованиях оружия Украине. Мы готовы систематически передавать самолеты МиГ-29. Мы инициировали коалицию для военной поддержки Украины, но в тех элементах, которые мы можем себе позволить", – цитирует Дуду Канцелярия президента.

Напомним, что Польша отправила Украине уже 14 единиц истребителей МиГ-29 советского производства.

Однако дискуссия о получении западных истребителей от партнеров Украины продолжается. После визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции.