У Міноборони відповіли, скільки F-16 потрібно Україні для впливу на хід бойових дій

На хід бойових дій в Україні вплинула б передача двох-трьох ескадрилей винищувачів F-16. Про це повідомило Міністерство оборони України у відповідь на запит Hromadske.

"Передача кількох одиниць цієї техніки не дасть бажаного ефекту... Наприклад, 2-3 ескадрильї F-16 (понад 30 літаків, – ред.) сьогодні б суттєво вплинули на хід бойових дій – це б повністю змінило ситуацію на фронті", – зазначили у відомстві.

В Україні ескадрилья складається з 12 літаків, але в інших країнах ця кількість може бути більшою.

У Міноборони вказали, що спершу в Україні потрібно адаптувати інфраструктуру для цих винищувачів, а українські пілоти та інженери мають пройти навчання з західною авіацією. Після цього авіаційні підрозділи зможуть прибути в Україну.

Самі повітряні судна потрібно буде розосередити по оперативних аеродромах. Це необхідно для швидкого реагування на зміни в повітрі на різних напрямках.

"Відповідно, пари чи ланки винищувачів чергуватимуть на північному, на південному, на східному напрямках і в центрі країни, швидко злітаючи на перехоплення повітряних цілей, або реагуючи на загрози, які йдуть з-за меж території України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Радник міністра оборони Юрій Сак заявляв, що Україна розраховує на отримання від 40 до 50 одиниць F-16.

Після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції.