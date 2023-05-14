Украина работает над созданием "коалиции истребителей", — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он с командой сейчас работает над тем, чтобы сформировать вместе с союзниками так называемую коалицию истребителей. Это одна из его целей во время поездок в Рим и Берлин.

Об этом он заявил во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, который транслировал телемарафон "Единые новости".

"Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей и частично мои визиты в столицы Европы направлены именно на это. Я думаю, мы будем иметь успех. Сегодня я обращусь к немецкой стороне, чтобы она поддержала нас в этой коалиции. Для нас это очень важно — скоординировать свои усилия," - сказал президент.

Зеленский отметил, что цель коалиции истребителей не в преимуществе украинской авиации над российской в количестве, а в том, чтобы защитить небо над Украиной.

Он отметил, что во время первого визита в Германию после начала полномасштабного вторжения решил обсудить с канцлером вопрос предоставления Украине истребителей. Лидеры планируют обсудить авиацию после брифинга.

Напомним, ранее цель Киева по созданию "танковой коалиции" была достигнута. Украина получила десятки танков, в частности, Leopard 1, 2 от разных союзников. Хотя продолжительное время эта позиция была закрыта: западные партнеры отказывались передавать тяжелое вооружение.

В настоящее время продолжается аналогичная дискуссия по истребителям, в частности, F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что партнеры затягивают с передачей ВСУ современной авиации, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

Зеленский же уверен, что самолеты от союзников поступят в Украину после успешного контрнаступления. В то же время, во время брифинга 14 мая он риторически ответил на вопрос о готовности ВСУ к контрнаступлению, сказав, что "ему необходимо совершить еще несколько поездок в европейские столицы, чтобы получить достаточно оружия для наступления украинских сил".