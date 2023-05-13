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"Важный визит для победы": Зеленский прибыл в Италию
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл с официальным визитом в Рим.
Об этом он сообщил в Twitter.
В Италии состоятся встречи Зеленского с президентом Серджо Маттареллой, а также премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском, уточнил руководитель ОП Андрей Ермак, сопровождающий главу государства.
"Рим. Встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Важный визит для победы Украины", — прокомментировал свою поездку Зеленский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ермак также подчеркнул, что это важный визит для победы Украины.
О визите Зеленского в Рим стало известно накануне. Ожидается, что он также поедет в Германию в эти выходные, ведь он и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого. Украинского президента ждут на церемонии вручения премии 14 мая в Германии.