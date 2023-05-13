"Важный визит для победы": Зеленский прибыл в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, прибыл с официальным визитом в Рим.

Об этом он сообщил в Twitter.

В Италии состоятся встречи Зеленского с президентом Серджо Маттареллой, а также премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском, уточнил руководитель ОП Андрей Ермак, сопровождающий главу государства.

"Рим. Встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Важный визит для победы Украины", — прокомментировал свою поездку Зеленский.

Ермак также подчеркнул, что это важный визит для победы Украины.

О визите Зеленского в Рим стало известно накануне. Ожидается, что он также поедет в Германию в эти выходные, ведь он и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого. Украинского президента ждут на церемонии вручения премии 14 мая в Германии.