Зеленский встретится с Папой Римским 13 мая, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Папой Франциском в Ватикане в субботу, 13 мая. Также гарант намерен встретиться с премьер-министром Италии, а затем посетить Германию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Издание пишет, что о запланированной поездке официально не сообщается, ведь Офис президента никогда не обнародует подробности планов поездок Зеленского заранее из соображений безопасности.

Итальянский политический источник подтвердил, что Зеленский может быть в Риме на выходных, и сообщил, что если это так, то он также встретится с поддерживающей Украину премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Новость о запланированном визите впервые сообщило итальянское информационное агентство Ansa.

Ожидается, что Зеленский также поедет в Германию в эти выходные, ведь он и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого. Украинского президента ждут на церемонии вручения премии 14 мая в Германии.

С момента вторжения Папа практически еженедельно умолял о мире и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой. Его предложение пока не принесло никаких результатов.

86-летний Папа Римский Франциск ранее заявлял, что хочет посетить Киев и Москву с миротворческой миссией.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной. Тогда он сказал, что инициатива еще не обнародована.

CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к Офису президента, писало, что у Украины нет информации о миротворческой миссии с участием Ватикана.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Ватикан может обсуждать войну в Украине, но итоговые инициативы должны быть согласованы с Киевом .

В Ватикане утверждают, что действуют конфиденциально, а миротворческая миссия Святого Престола по прекращению войны России против Украины продолжается.