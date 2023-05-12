Зеленський зустрінеться з Папою Римським 13 травня, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані в суботу, 13 травня. Також гарант планує зустрітися з прем'єр-міністром Італії, а потім відвідати Німеччину.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Видання пише, що про заплановану поїздку офіційно не повідомляється, адже Офіс президента ніколи не оприлюднює подробиці планів поїздок Зеленського завчасно з міркувань безпеки.

Італійське політичне джерело підтвердило, що Зеленський може бути в Римі на вихідних, і повідомило, що якщо це так, то він також зустрінеться з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка підтримує Україну.

Новину про запланований візит вперше повідомило італійське інформаційне агентство Ansa.

Очікується, що Зеленський також поїде до Німеччини цими вихідними, адже він та український народ стали лауреатами Міжнародної премії імені Карла Великого. Українського президента чекають на церемонії вручення премії 14 травня у Німеччині.

З моменту вторгнення Папа практично щотижня благав про мир і неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою. Його пропозиція поки що не принесла жодних результатів.

86-річний Папа Римський Франциск раніше заявляв, що хоче відвідати Київ і Москву з миротворчою місією.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між РФ та Україною. Тоді він сказав, що ініцатива ще не оприлюднена.

CNN із посиланням на українського чиновника, близького до Офісу президента, писало, що Україна не має інформації про жодну миротворчу місію за участі Ватикану.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Ватикан може обговорювати війну в Україні, але підсумкові ініціативи мають бути узгоджені з Києвом.

У Ватикані стверджують, що діють конфіденційно, а миротворча місія Святого Престолу щодо припинення війни Росії проти Україні триває.