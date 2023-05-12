У Китаї анонсували візит свого спецпредставника в Україну: що відомо

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну для "сприяння мирним переговорам".

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, пише CNN.

Поїздка спецпредставника розпочнеться з понеділка, 15 травня. Він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

"Візит представників Китаю до відповідних країн є ще одним проявом прагнення Китаю переконувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру", - заявив речник МЗС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 26 квітня провів переговори телефоном з Сі Цзіньпіном вперше від початку повномасштабної війни. За результатами переговорів, зокрема, сторони домовилися, що Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії в Україну для поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання ситуації в Україні".

Раніше Китай запропонував мирний план з 12 пунктів щодо кризи в Україні, який закликав обидві сторони погодитися на поступову деескалацію, що веде до повного припинення вогню.

Цей план був значною мірою відкинутий Заходом через відмову Китаю засудити Росію, а США та НАТО тоді заявили, що Китай розглядає можливість надсилання зброї Росії, що Пекін заперечив.