Зеленський може приїхати з візитом до Німеччини на вручення премії Карла Великого, - ЗМІ

Володимир Зеленський та український народ стали лауреатами Міжнародної премії імені Карла Великого. Українського президента чекають на церемонії вручення премії 14 травня у Німеччині.

Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, що цю премію вручають за внесок до об'єднання Європи. Цього року нею вирішили нагородити Зеленського та український народ за захист не лише своєї країни, "але й Європи та європейських цінностей".

Вручення премії Зеленському має відбутися у німецькому місті Аахен, де була резиденція Карла Великого. На церемонії виступить канцлер ФРН Олаф Шольц.

Якщо візит відбудеться, то це буде перша поїздка Зеленського до Німеччини з початку повномасштабної війни. Востаннє президент України приїжджав до Німеччини за кілька днів до російського вторгнення – 19 лютого 2022 року, коли відбувалась Мюнхенська конференція з безпеки.

Хоча видання й припускає, що Зеленський зможе виступити перед учасниками церемонії лише дистанційно за допомогою відеозв'язку. Все буде залежати від ситуації на фронті.

Нагадаємо, Європарламент присудив премію імені Сахарова-2022 "За свободу думки" Україні, її народу та президенту Володимиру Зеленському.

Раніше Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року за сміливість.