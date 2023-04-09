- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский может приехать в Германию на вручение премии Карла Великого, - СМИ
Владимир Зеленский и народ Украины стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого. Украинского президента ждут на церемонии вручения премии 14 мая в Германии.
Об этом пишет немецкое издание Bild.
Отмечается, что эта премия вручается за вклад в объединение Европы. В этом году ею решили наградить Зеленского и украинский народ за защиту не только своей страны, но и Европы и европейских ценностей.
Вручение премии Зеленскому должно состояться в немецком городе Аахен, где была резиденция Карла Великого. На церемонии выступит канцлер ФРГ Олаф Шольц.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Если визит состоится, это будет первая поездка Зеленского в Германию с начала полномасштабной войны. В последний раз президент Украины приезжал в Германию за несколько дней до российского вторжения – 19 февраля 2022 года, когда проходила Мюнхенская конференция по безопасности.
Хотя издание допускает, что Зеленский сможет выступить перед участниками церемонии только дистанционно с помощью видеосвязи. Всё будет зависеть от ситуации на фронте.
Напомним, Европарламент присудил премию имени Сахарова-2022 "За свободу мысли" Украине, ее народу и президенту Владимиру Зеленскому.
Ранее Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова в 2022 году за смелость.