Зеленский прибыл в Германию: что планирует обсудить (ФОТО/ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, после поездки в Рим прибыл с официальным визитом в Берлин.

Об этом он сообщил в Twitter.

Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Глава государства намерен обсудить с коллегами основные вопросы, важные для Украины, — оружие и послевоенная жизнь.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Европа. НАТО. Безопасность", - кратко описал свой визит президент.

По информации немецкого таблоида Bild, Зеленский приземлился в Берлине в аэропорту BER. Оттуда вертолетом он отправился в Бендлерблок в Берлине-Тиргартен, вторую официальную резиденцию министра обороны.

Он сначала встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, а затем – с канцлером Олафом Шольцем. Запланировали разговор тет-а-тет.

Ранее ожидалось, что Зеленский посетит Германию в эти выходные, ведь он и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого. Церемония вручения премии состоится в воскресенье, 14 мая.

Кроме того, как уже отметил президент, Германия недавно объявила о новом крупнейшем с начала войны пакете военной помощи Украине. Стороны обсудят и его содержание и другие потребности ВСУ.