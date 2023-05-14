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Зеленский прибыл в Германию: что планирует обсудить (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, после поездки в Рим прибыл с официальным визитом в Берлин.
Об этом он сообщил в Twitter.
Глава государства намерен обсудить с коллегами основные вопросы, важные для Украины, — оружие и послевоенная жизнь.
"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Европа. НАТО. Безопасность", - кратко описал свой визит президент.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации немецкого таблоида Bild, Зеленский приземлился в Берлине в аэропорту BER. Оттуда вертолетом он отправился в Бендлерблок в Берлине-Тиргартен, вторую официальную резиденцию министра обороны.
Он сначала встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, а затем – с канцлером Олафом Шольцем. Запланировали разговор тет-а-тет.
Ранее ожидалось, что Зеленский посетит Германию в эти выходные, ведь он и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого. Церемония вручения премии состоится в воскресенье, 14 мая.
Кроме того, как уже отметил президент, Германия недавно объявила о новом крупнейшем с начала войны пакете военной помощи Украине. Стороны обсудят и его содержание и другие потребности ВСУ.