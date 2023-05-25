Глава Пентагону назвав, які країни очолять європейську коаліцію з тренування українців на F-16

Данія та Нідерланди очолили європейську коаліцію з тренування військовослужбовців України на винищувачах F-16.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками засідання "Рамштайн-12", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я особливо хочу подякувати Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію з навчання українських пілотів використанню F-16", - зазначив він.

За його словами, міністри оборони цих країн найближчими тижнями разом із США та іншими союзниками працюватимуть над розробкою плану підготовки пілотів.

Остін зазначив, що Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща вже запропонували свою допомогу у тренуванні українських льотчиків.

"Ми очікуємо, що ще більше країн приєднаються до цієї ініціативи найближчим часом", – додав глава Пентагону.

Він також заявив про пріоритетність продовження вибудовування української системи ППО.

"Пріоритет - це робота над засобами ППО наземного базування", - сказав Остін, вкотре запевнивши, що США та їхні партнери готові продовжувати активно надавати військову допомогу Києву.

Нагадаємо, що питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців. Після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції. До неї вже доєдналися кілька країн.

Президент США Джо Байден сказав про рішення підтримати коаліцію шляхом навчання українських військових. А речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що передача F-16 Україні є пріоритетним завданням для Штатів.