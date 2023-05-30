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Резников предлагает Германии добавить истребители Eurofighter Typhoon к "авиационной коалиции"
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что видит возможность получения от Германии истребителей Eurofighter Typhoon. Также ФРГ может начать обучение по управлению ими для пилотов ВСУ.
Об этом сообщает DW .
"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по снабжению истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом", - заявил Резников.
Он напомнил, что уже существует международная "танковая коалиция", в которой основной моделью является германский Leopard 2, а также американские Abrams и британские Challenger.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По мнению Резникова, аналогично может быть сформирована "коалиция истребителей" с базовой моделью американского F-16, а также с Eurofighter и шведскими Gripen.
Министр подчеркнул, что Украине нужны около 120 истребителей.
"Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. Но Eurofighter и Gripen тоже помогли бы нам", - подчеркнул Резников.
Он добавил, что Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter.
"Наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на истребителях Eurofighter. А с нашими шведскими друзьями мы обсуждаем, как приступить к обучению на самолетах Saab Gripen", - отметил Резников.
Ранее в Минобороны заявляли, что украинским военным нужно 48 единиц истребителей F-16, чтобы освободить территорию страны.
В настоящее время Дания и Нидерланды возглавили европейскую коалицию по тренировке военнослужащих Украины на истребителях F-16.