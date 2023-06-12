Ключевой вопрос – авиация. Министр обороны назвал ожидания от новой встречи в формате "Рамштайн"

На следующем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате “Рамштайн”, которое состоится 15 июня, будут обсуждать детали "авиационной коалиции", а также все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система", – отметил он.

По его словам, предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к "авиационной коалиции".

Кроме того, Резников сообщил, что включил в состав украинской делегации представителей воздушных сил.

"Дальше - все остальное. Все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии. Наши приоритеты не изменились. Эта война - это война ресурсов. Ресурсов - значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных пограничных странах", - добавил он.

Отметим, вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается уже в течение нескольких месяцев. После недавнего визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

В ОП сообщали, что уже восемь европейских стран присоединились к "авиационной коалиции", которая подготовит украинских пилотов и предоставит Украине западные истребители, в том числе F-16. Позже стало известно о намерениях Канады присоединится к коалиции.