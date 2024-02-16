Хто входить до топ-10 українських банків за прибутками

Майже 160 млрд грн прибутку до оподаткування отримали українські банки за 2023 рік, що вдвічі більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Проте банкам доведеться сплатити податок, який складає майже половину від загального прибутку - понад 73 млрд грн.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Лише 7 банків з 63 закінчили 2023 рік зі збитками

Зазначається, що 159,99 млрд грн прибутку до оподаткування заробили 63 українські банки у 2023 році. Це у 1,9 разів більше, ніж у 2021.

"Проте чистого прибутку торік банки отримали набагато менше — лише 86,54 млрд грн. Водночас це все одно на 12% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тоді 71 банк отримав прибуток 77,53 млрд грн", - зауважують в "Опендатабот".

При цьому, майже половина прибутку банки мають сплатити як податок на прибуток згідно з новим законом — 46% або 73,45 млрд грн. Для порівняння, у 2021 році податок був майже у 12 разів менший: 6,37 млрд грн або 7,6% від прибутку.

За даними "Опендатабот", лише 7 банків з 63 закінчили 2023 рік зі збитками у розмірі 245 млн грн.

"Наразі топ-10 банків зазнав незначних змін: до рейтингу входять 5 банків з іноземним капіталом, 4 державних та 1 з приватним капіталом. Разом ці 10 банків отримали 88% від загального прибутку — 75,94 млрд грн. А їх податок на прибуток склав 63,18 млрд грн", - підкреслюють в "Опендатабот".

Державні банки

За даними аналітиків, 63% від загального прибутку усіх банків припадає на 5 державних банків — 54,71 млрд грн.

"Державний Приватбанк стабільно лідирує за прибутком серед усіх українських банків: 37,76 млрд грн за 2023 рік. Це на 8% більше, ніж у 2021", - зазначають в "Опендатабот.

Тим часом Ощадбанк торік зміг збільшити свій прибуток у 4 рази та отримав 4,75 млрд грн чистого прибутку. Також до державних банків додався Сенс банк, націоналізований у 2023 році.

Іноземні банки

Як підкреслюють в "Опендатабот", 14 банків з іноземним капіталом заробили 22,43 млрд грн. До порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення майже стільки ж заробили 20 банків цієї групи.

"Лідером за прибутком торік став Райффайзен: 4,78 млрд грн. Разом з Укрсиббанком, який майже утричі збільшив свій заробіток порівняно з 2021 роком, вони отримали 40% прибутку усієї групи", - повідомляють аналітики.

Вони додають, що більшість іноземних банків змогли збільшити свої прибутки торік у порівнянні до 2021 року. Найбільший приріст показав Дойче банк: аж у 18 разів.

Приватний капітал

Як констатують в "Опендатабот", за результатами року найгірше йдуть справи у приватних банків. Торік 44 банки з приватним капіталом отримали 9,4 млрд грн прибутку. Це на 25% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

"Майже 2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ, який є лідером групи — 3,95 млрд грн, що на 5% менше, ніж у 2021 році, та Універсал банк (Монобанк) — прибуток якого зменшився в 1,6 разів до того ж 2021", - підсумовують в "Опендатабот".

Податки для банків зростають

Як і багато інших європейських країн, але насамперед через повномасштабну війну, восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками (50% у 2023 році, 25% з 2024 року).

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків 6 грудня. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №9656-д в другому читанні та в цілому 21 листопада.

Як зазначав очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, у 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток, який є удвічі більшим ніж за всі попередні 15 років, і при цьому вони отримали історично рекордний чистий прибуток.

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